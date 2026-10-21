कानपुर: पुलिस स्मृति दिवस-2026, एडीजी ने अमर शहीदों को दी विनम्र श्रद्धांजलि, सीपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद
Kanpur News: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले अमर पुलिस शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।
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कानपुर में पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल, कानपुर अनुभाग पुलिस उपमहानिरीक्षक अतुल शर्मा, कानपुर रेंज पुलिस उपमहानिरीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. विपिन टाडा, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध संकल्प शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि
राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों का अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका त्याग पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणास्रोत है। अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और शत्-शत् नमन।