कानपुर: पुलिस स्मृति दिवस-2026, एडीजी ने अमर शहीदों को दी विनम्र श्रद्धांजलि, सीपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद

कानपुर में पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

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इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल, कानपुर अनुभाग पुलिस उपमहानिरीक्षक अतुल शर्मा, कानपुर रेंज पुलिस उपमहानिरीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. विपिन टाडा, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध संकल्प शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।