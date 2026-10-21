फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Police Commemoration Day 2026 ADG pays humble tribute to the immortal martyrs

कानपुर: पुलिस स्मृति दिवस-2026, एडीजी ने अमर शहीदों को दी विनम्र श्रद्धांजलि, सीपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद

Wed, 21 Oct 2026 10:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 10:53 AM IST
सार

Kanpur News: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले अमर पुलिस शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया।

विज्ञापन
Kanpur Police Commemoration Day 2026 ADG pays humble tribute to the immortal martyrs
पुलिस स्मृति दिवस-2026 - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

विज्ञापन

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल, कानपुर अनुभाग पुलिस उपमहानिरीक्षक अतुल शर्मा, कानपुर रेंज पुलिस उपमहानिरीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. विपिन टाडा, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध संकल्प शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

विज्ञापन
Trending Videos

Kanpur Police Commemoration Day 2026 ADG pays humble tribute to the immortal martyrs
पुलिस स्मृति दिवस-2026 - फोटो : amar ujala

शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि
राष्ट्र एवं समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर पुलिसकर्मियों का अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका त्याग पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणास्रोत है। अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और शत्-शत् नमन।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed