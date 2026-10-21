कानपुर: बहू व उसके प्रेमी पर बेटे की हत्या का आरोप, ससुर बोले- ट्रेन से धक्का दिया, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

कानपुर के बिठूर में ससुर ने अपनी बहू और उसके कथित प्रेमी समेत 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रविवार को बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि अवैध संबंधों में रोड़ा बने बेटे को बीते साल दिसंबर में ट्रेन से फेंक कर मार डाला गया। पुलिस ने हत्या, अपहरण, साजिश, मारपीट और धमकी देने की धारा लगाई है। बिठूर निवासी बुजुर्ग के मुताबिक उनका बेटा अहमदाबाद की एक डिस्पोजल कंपनी में सेल्स मैनेजर था।

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आरोप है कि एक दिसंबर 2025 की रात कल्याणपुर में यूपी-112 में तैनात रहा सिपाही राहुल कुमार महाकाल के दर्शन कराने का झांसा देकर बेटे को उज्जैन के लिए घर से ले गया था। उसे श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर ले जाया गया। आरोप है कि शिकोहाबाद क्षेत्र में कटौरा बुजुर्ग के पास चलती ट्रेन से फेंककर उसकी हत्या कर दी। उसका शव संदिग्ध हालात में रेलवे ट्रैक पर मिला था। चार दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास बेटे का शव मिला था।