कानपुर: 12 करोड़ का सिग्नेचर सिटी बस अड्डा वीरान, न बसें आ रहीं न सवारी, खाली पड़े हैं काउंटर, पढ़ें रिपोर्ट

कानपुर के विकासनगर में 12 करोड़ की लागत से बना सिग्नेचर सिटी बस अड्डा वीरान पड़ा है। परिवहन विभाग का दावा तो यहां पर 60 बसों के आवागमन का है लेकिन हकीकत में आती एक भी नहीं है। जिन रूटों पर यहां से बसें चलनी हैं। उसी रूट की बसें झकरकटी बस अड्डे से भी मिलती हैं। इसलिए यात्री भी उधर का ही रुख करते हैं।

विज्ञापन



झकरकटी में यात्रियों की भीड़ और बसों से लगने वाले वाले जाम को देखते केडीए ने विकासनगर में नया बस अड्डा जुलाई-2022 में 12 करोड़ की लागत से बनाकर परिवहन निगम को सौंपा था। योजना थी कि यहां से बैराज होते हुए लखनऊ, दिल्ली, हरिद्वार, हल्द्वानी, मैनपुरी की बसें चलाई जाएंगी लेनिकन जीटी रोड से बस अड्डे की दूरी ज्यादा होने से यात्री यहां आने से कतराते हैं।