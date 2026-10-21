एक्सक्लूसिव: पीएम आवास...डकार गए 47 लाख, 117 लाभार्थियों ने नहीं बनवाए मकान, विभाग अब देगा नोटिस, पढ़ें मामला

20,675 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए

अब ग्राम्य विकास विभाग इन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर आवास पूरे कराने की अंतिम चेतावनी देने की तैयारी में है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार से तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये मिलते हैं। पहली किस्त में 40 हजार, दूसरी में 50 हजार और तीसरी में 30 हजार रुपये होते हैं। वर्ष 2017 से 2024 के बीच जिले में 20,675 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए।