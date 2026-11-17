{"_id":"6afc20947b83dc54ca0edcd5","slug":"video-triple-drug-therapy-campaign-launched-for-filariasis-eradication-in-kanpur-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए ट्रिपल ड्रग थैरेपी अभियान का शंखनाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में फाइलेरिया (हाथीपांव) के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 19 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक ट्रिपल ड्रग थैरेपी (आईडीए) अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को अशोक नगर स्थित एक होटल में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित कर अभियान की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई, जो चार चयनित ब्लॉकों में संचालित होगा।

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