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यशोदा नगर स्थित बाबा पातालेश्वर महादेवन मंदिर ,गंगापुर में चल रही श्रीराम कथा में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरि महाराज ने गंगा जल की महिमा और केवट प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गंगाजल भगवान हरि का चरणामृत है। इसका उपयोग शिव पूजन, गुरु पूजन और मृत्यु शय्या पर पड़े व्यक्ति को पिलाने में करना चाहिए। गंगाजल की पवित्रता और महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने मां गंगा को हरि की पुत्री बताया । महाराज श्री ने वनवास के दौरान प्रभु श्रीराम ,माता सीता, और लक्ष्मण तमसा नदी के तट पर पहुंचें। वहां केवट ने प्रभु को नाम में बैठाने से पहले उनके चरण पखारने की इच्छा जताई। उसने कहा कि प्रभु के चरणों की धूल से पत्थर रूपी अहिल्या नारी बन गई, कहीं मेरी नाव भी नारी न बन जाए। चरण पखारने के बाद केवट ने तीनों को नदी पार कराई। महाराज श्री ने भजन सुनाया ‘ मोरी नैया में लक्ष्मण राम , गंगा मैया धीरे बहो...’और ‘ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े.. ’ पर पंडाल में बैठे श्रद्धालु झूम उठे। और भजनों के साथ तालियां बजाने लगे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर कृष्णदास महाराज, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, पार्षद दिनेश बाजपेई, मनोज कुमार गुप्ता, पंकज यादव, अंकित पांडेय, विनीत बाजपेई, रामाश्रय दुबे, हर्षित ,आकाश आदि लोग मौजूद रहे।

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