{"_id":"6af5c3f1f50007e8a10649ab","slug":"video-streetlight-at-yash-kothari-intersection-malfunctioning-area-remains-in-darkness-at-night-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"यश कोठारी चौराहे पर स्ट्रीट लाइट खराब, रात में छाया रहता है अंधेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-गंगा बैराज मार्ग स्थित यश कोठारी चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है। इसके चलते रात में चौराहे पर अंधेरा छाया रहता है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। रोशनी न होने से राहगीरों और वाहन सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराने की मांग की है।

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