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कानपुर: हाईवे पर आवारा मवेशियों का कब्जा, वाहनों के लिए बनी मुसीबत

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 04:15 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 04:15 PM IST







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मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। गंभीरपुर गांव के पास हाईवे पर एक दर्जन से अधिक आवारा मवेशी सड़क पर बैठे नजर आए। अचानक मवेशियों के सामने आ जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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