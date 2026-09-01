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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Police Unaware: Thieves Break Locks of Six Shops in Grain Market, Flee with Over ₹1.5 Lakh in Cash

पुलिस रही बेखबर: गल्ला मंडी में चोरों ने तोड़े छह दुकानों के ताले, डेढ़ लाख से ज्यादा नगदी ले गए चोर

Tue, 01 Sep 2026 08:21 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 01 Sep 2026 08:21 PM IST
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Police Unaware: Thieves Break Locks of Six Shops in Grain Market, Flee with Over ₹1.5 Lakh in Cash
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में आने वाली नौबस्ता नवीन गल्लामंडी में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा की नकदी पार कर दी। सुबह व्यापारियों चोरी की जानकारी हुई। पुलिस को सूचना दी। गल्लामंडी में महेश दलाल की दाल की आढ़त है। इसके साथ ही रोहित उर्फ चिंटू की गल्ला, अभय की मूंगफली, राजू मुनीम की गुड़ की आढ़त हैं।

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पार मंडल के जिला महामंत्री पवन तिवारी ने बताया कि मंगलवार सुबह आढ़ती मंडी पहुंचे तो चार कारोबारियों सहित छह दुकानों के ताले टूटे पड़े थे। महेश के दुकान में रखे 1.25 लाख रुपये, हरिकिशन की दुकान से 25 हजार, अभय की दुकान से 1500, राहुल की दुकान से 4000 रुपये गायब थे। सूचना पर आढ़ती के समर्थन में व्यापार मंडल के पदाधिकारी पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। हनुमंत विहार एसओ राजीव सिंह ने बताया कि चोरों की तलाश में टीमें लगी हैं। मंडी में लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 

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