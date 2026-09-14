{"_id":"6aa7e6485ee0c40cd80f70f2","slug":"video-soil-filling-done-at-7-ft-sunken-footpath-on-mandhana-ganga-barrage-highway-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बैराज हाईवे पर हुई मिट्टी भराई, किया गया कच्चा पैचवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना गंगा बैराज हाईवे पर भोपालपुरवा गांव के सामने करीब सात फीट गहरे धंसे फुटपाथ की जगह पर अमर उजाला की खबर का असर हुआ है। खबर प्रकाशित होने के बाद हाईवे के धंसे हिस्से में मिट्टी का भराव कर कच्चा पैचवर्क कर दिया गया है। बनियापुरवा चौकी से पहले भोपालपुरवा गांव के सामने हाईवे का फुटपाथ करीब सात फीट गहराई तक धंस गया था। सड़क के किनारे इतना गहरा हिस्सा धंसने से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ था। मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

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