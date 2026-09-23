{"_id":"6ab3f97cfae1b6e91f04caab","slug":"video-shuklaganj-ganesh-mahotsav-welcome-arch-collapses-onto-e-bus-traffic-jam-ensues-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"शुक्लागंज: गणेश महोत्सव का स्वागत द्वार ई-बस पर गिरा, लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी मार्ग पर साकेतपुरी मोड़ के पास गणेश महोत्सव स्थल पर बुधवार को दोपहर बाद तेज हवा व बारिश के दौरान लोहे के एंगल से बना स्वागत द्वार उधर से निकल रही ई-बस पर गिर गया। पुलिस ने जेसीबी से गिरे स्वागत द्वार को हटवाया। इस दौरान राजधानी मार्ग पर करीब डेढ़ घंटे जाम लगा रहा। ऐसे में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंडल समिति के तत्वावधान में साकेतपुरी मोड़ के पास गणेश महोत्सव कार्यक्रम एक गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से में कराया जा रहा है। जगह कम पड़ने पर आयोजक ने एक स्वागत द्वार शुक्लागंज से उन्नाव और दूसरा उन्नाव से शुक्लागंज की ओर जाने वाले मार्ग पर लगवाया है। बुधवार को दोपहर बाद 3:30 बजे तेज हवा व बारिश के दौरान दोनों ओर के स्वागत द्वार धराशायी हो गए। शुक्लागंज से उन्नाव की ओर जा रही एक ई-बस पर एक छोर का स्वागत द्वार गिर कर लटक गया। चालक ने बस रोक दी, किसी तरह से आसपास रहे लोगों ने बस को निकलवाया। यह देख महोत्सव की तैयारी में लगे लोगों में अफरातफरी मच गई। राजधानी मार्ग पर शुक्लागंज-उन्नाव मार्ग के बीच जाम लग गया। करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से स्वागत द्वार हटवाए। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या द्वार लगवाने की अनुमति ली गई थी अथवा नहीं।

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