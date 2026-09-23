{"_id":"6ab40cef1256c889f40e5396","slug":"newly-appointed-dm-assumes-charge-says-focus-will-be-on-public-grievances-and-igrs-ranking-will-improve-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नवागत डीएम ने ग्रहण किया कार्यभार, बोले- जनता की शिकायतों पर रहेगा फोकस, सुधरेगी आईजीआरएस रैंकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवागत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बुधवार को कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगा। सड़कों की खराब स्थिति, जनशिकायतों और आईजीआरएस में कमियों को चिह्नित कर प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहर की समस्याएं अलग होती हैं और समाधान के लिए उन्हें समझना जरूरी है। विज्ञापन



कार्यभार संभालने के बाद डीएम डेढ़ बजे कलक्ट्रेट पहुंचे और विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने एडीएम से विभागीय कार्यों और लंबित मामलों की जानकारी ली। इसके बाद सरसैया घाट स्थित निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच का जायजा लिया। विज्ञापन

सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को जिम्मेदारी से लागू किया जाएगा। फरियादी की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर कमियां दूर की जाएंगी।





विज्ञापन