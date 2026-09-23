कानपुर: उमस ने बनाया चक्रवात, 33.6 मिमी हुई बरसात, 25 से 27 सितंबर तक तेज बारिश के आसार

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विवि के मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर के महीने में अब तक 232.8 मिमी बारिश हो चुकी है। सितंबर पूरे महीने की सामान्य औसत बारिश 169 मिली है। इस तरह अब तक सितंबर के सामान्य औसत से 63.8 मिमी अधिक बारिश हो चुकी है।

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तेज उमस के बाद हुए लो प्रेशर से चक्रवात बन गया। इससे तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बुधवार सुबह और शाम को घने बादल आ गए और तेज बारिश हुई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग की वेधशाला में शाम पांच बजे तक 33.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने 25 से 27 सितंबर के दौरान तेज बारिश का अनुमान जारी किया है।