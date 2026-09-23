कानपुर: उमस ने बनाया चक्रवात, 33.6 मिमी हुई बरसात, 25 से 27 सितंबर तक तेज बारिश के आसार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 23 Sep 2026 11:16 PM IST
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तेज उमस के बाद हुए लो प्रेशर से चक्रवात बन गया। इससे तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बुधवार सुबह और शाम को घने बादल आ गए और तेज बारिश हुई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग की वेधशाला में शाम पांच बजे तक 33.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने 25 से 27 सितंबर के दौरान तेज बारिश का अनुमान जारी किया है।
विवि के मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर के महीने में अब तक 232.8 मिमी बारिश हो चुकी है। सितंबर पूरे महीने की सामान्य औसत बारिश 169 मिली है। इस तरह अब तक सितंबर के सामान्य औसत से 63.8 मिमी अधिक बारिश हो चुकी है।
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विवि के मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर के महीने में अब तक 232.8 मिमी बारिश हो चुकी है। सितंबर पूरे महीने की सामान्य औसत बारिश 169 मिली है। इस तरह अब तक सितंबर के सामान्य औसत से 63.8 मिमी अधिक बारिश हो चुकी है।
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मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अभी प्रदेश के ऊपर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। नमी वाली पूर्वी हवाएं चल रही हैं। वायुमंडल के निचले स्तर पर बनी ट्रफ लाइन और नमी के कारण आसमान में घने काले बादल छाए रहते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है।
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25 से 27 सितंबर के दौरान मानसूनी गतिविधियां और अधिक तीव्र होने की संभावना है। चक्रवात अर्णब बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की नमी खीचेंगा। नमी बढ़ने से बारिश होगी।
तापमान
अधिकतम- 33.6 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 25.6 डिग्री सेलिसयस
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