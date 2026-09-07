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कानपुर: पनकी रतनपुर में दो महीने से जलभराव, बीमारी का खतरा; ग्रामीणों ने लगाई गुहार

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 01:01 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 01:01 PM IST







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पनकी के रतनपुर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से करीब दो महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर निगम, जनप्रतिनिधियों और पावर प्लांट अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं किया। ... और पढ़ें

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