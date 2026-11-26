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कानपुर: मंधना चौराहे पर लगा भीषण जाम, नदारद रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी
बिठूर क्षेत्र के मंधना चौराहे पर भीषण जाम लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के दौरान ट्रैफिक पुलिस बूथ से यातायात पुलिस के जवान नदारद दिखे। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों के मौके पर मौजूद न रहने से वाहन चालक जाम में फंसे रहे।
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