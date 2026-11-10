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कानपुर के शारदा नगर में आरएसएस ने धूमधाम से मनाया दीपावली मिलन समारोह
कानपुर के शारदा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा हर्षोल्लास के साथ दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने समाज में समरसता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया।
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