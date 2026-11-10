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कानपुर के शारदा नगर में आरएसएस ने धूमधाम से मनाया दीपावली मिलन समारोह

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 10 Nov 2026 12:23 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 12:23 PM IST







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कानपुर के शारदा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा हर्षोल्लास के साथ दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने समाज में समरसता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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