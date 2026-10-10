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कानपुर विद्या मंदिर की छात्राओं के कृषि मॉडल को एक ब्लॉक में लागू करने की तैयारी
कानपुर विद्या मंदिर की छात्राओं के एकीकृत कृषि प्रणाली के मॉडल को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर अब मिसाल बनाएंगे। मॉडल में फसल उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी और वर्षा जल संचयन को एक साथ जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाने की संभावनाएं दिखाई गईं। मॉडल से प्रभावित डीएम ने इसे जिले के किसी एक ब्लॉक में लागू करने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन को दिए।
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