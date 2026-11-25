1 of 5 तेंदुए का आतंक - फोटो : अमर उजाला





बुधवार सुबह नौ बजे वन विभाग ने डॉक्टरों की टीम के साथ दोबारा कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। करीब 10 बजे डीएफओ आकांक्षा जैन भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने करीब एक किलोमीटर के दायरे में टीम के साथ खेतों की जांच की। नीलगाय के बच्चे का क्षत-विक्षत शव ताजा होने से उसे तेंदुए के शिकार बनाने की आशंका जताई। डीएफओ आकांक्षा जैन, जू डॉक्टर नीतीश कटियार और डिप्टी रेंजर विजय कुमार ने बताया कि पास में ही तेंदुए के पंजों के निशान मिले हैं।



मदारपुर-करनखेड़ा में मंगलवार को 10 लोगों को घायल करने वाले तेंदुए का आतंक दूसरे दिन बुधवार को भी बरकरार रहा। वनविभाग और जू के डॉक्टरों की टीम को कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान खेत में तेंदुए के पंजों के ताजे निशान मिले। घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर नीलगाय के बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला जिसे तेंदुए के खाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई। हालात यह हैं कि किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं। ग्रामीण जानवरों को चराने तक नहीं ले जा रहे जिससे पशु भी भूखे रहे। गुलाब और गेंदा की फसल खेतों में खड़ी बर्बाद हो रही है।

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2 of 5 तेंदुए की तलाश जारी - फोटो : अमर उजाला

खेत के बीच में पिंजड़ा रखा गया है और 10 सदस्यीय टीम ट्रेंकुलाइजर गन के साथ तैनात की गई है। ओस के कारण खेत गीले होने से निशानों की पहचान और मिलान में मदद मिल रही है। डीएफओ ने बताया कि तेंदुआ बेहद फुर्तीला जानवर है और एक स्थान पर नहीं रुकता। शोर होने पर वह आक्रामक हो सकता है। इसी कारण बाहरी लोगों को मौके से हटाया जा रहा है।





3 of 5 तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजड़ा - फोटो : अमर उजाला

महाना बोले- पहले चलाया होता अभियान तो ये नौबत न आती

घायलों का हाल जानने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बुधवार को गांव पहुंचे। उन्होंने सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली और डीएफओ आकांक्षा जैन को अभियान की पल-पल की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। महाना ने नाराजगी जताई कि कुछ माह पहले भी इसी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की चर्चा हुई थी। दो लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। उस समय इसे लकड़बग्घा या अन्य जंगली जीव बताकर हल्के में लिया गया। यदि उस समय गंभीरता से कार्रवाई की जाती तो आज ये नौबत न आती।





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4 of 5 ड्रोन से की जा रही तेंदुए की तलाश - फोटो : अमर उजाला

टीम के सामने आया अजगर

तेंदुए की तलाश में गांव के बाहर कॉम्बिंग के दौरान एक अजगर मिलने से अफरा-तफरी रही। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गंगा किनारे का क्षेत्र होने के कारण यहां जंगली जीव-जंतुओं की मौजूदगी रहती है।





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5 of 5 मौके पर मौजूद ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला