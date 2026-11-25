सोना-चांदी के भावों में बुधवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। चांदी के भावों में 8300 रुपये प्रति किलो और सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 3400 रुपये की कमी दर्ज की गई। सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,25,100 रुपये और चांदी का भाव 1,48,700 रुपये पहुंच गया। वहीं, एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,20,700 और चांदी का भाव 1,42,300 रुपये के स्तर पर चला गया।

दिवाली आठ नवंबर को थी। इस दिन शहर में चांदी का भाव 1,91,000 रुपये प्रति किलो था जबकि सोने का भाव 1,45,500 रुपये प्रति दस ग्राम था। सोमवार 23 नवंबर को चांदी का भाव 1,57,000 रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1,28,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। मंगलवार को बाजार बंद था। अब बाजार खुलने पर दोनों के भावों में जबरदस्त कमी दर्ज की गई। दिवाली से अब तक चांदी के भावों में 42,300 रुपये प्रति किग्रा की कमी आ गई है जबकि सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 20,400 रुपये कम हो गए हैं।

सोना-चांदी के प्रति कम हुआ लोगों का आकर्षण

उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं और कड़े रुख के कारण डॉलर मजबूत हुआ है। इससे ट्रेजरी यील्ड में उछाल आया है। इससे सोने-चांदी जैसी नॉन-यील्डिंग (बिना ब्याज देने वाली) धातुओं के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना-चांदी महंगा हो जाता है। चीन और अन्य प्रमुख बाजारों से आई सुस्त मांग, खासकर सोलर पैनल और बैटरियों जैसे उद्योगों में चांदी की खपत घटने से चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में और भी तेज गिरावट देखने को मिली है।