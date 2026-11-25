जूही आउटर केबिन के पास मंगलवार रात कानपुर एक्सप्रेस पर एक युवक ने जमकर पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। पत्थर लगने से करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया। वहीं, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक कानपुर एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। ट्रेन में प्रवेश नहीं मिल पाने से नाराज होकर उसने चलती ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुई पत्थरबाजी से यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना में कई यात्रियों को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।