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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Preparations Intensify for Chief Minister Potential Visit to Bithoor; Police and Administration on High Alert

कानपुर: बिठूर में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, पुलिस प्रशासन अलर्ट

Sat, 24 Oct 2026 09:28 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:28 PM IST
Preparations Intensify for Chief Minister Potential Visit to Bithoor; Police and Administration on High Alert
बिठूर में बाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की संभावना को देखते हुए शहर के आला अधिकारी अलर्ट पर हैं बिठूर में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन के आल्हा अधिकारी शनिवार को बिठूर स्थित नाना राव पेशवा स्मारक पार्क पहुंचे जहां पर संभावना है कि मुख्यमंत्री सोमवार को वाल्मीकि आश्रम से पूजा अर्चना के बाद यहां पहुंचेंगे जहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे।
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