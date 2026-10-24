पुनर्वास केंद्र में अश्लीलता: आरोपी ने छात्र की मां पर भी डाला था शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, पढ़ें मामला

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काकादेव पुलिस ने बताया कि वीडियो हाथ आने के बाद विपिन ने मानसिक बीमार युवक की मां को सबसे पहले उसका वीडियो भेजकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला था। युवक की मां काकादेव के उसी पुनर्वास केंद्र में ही नौकरी करती थी इसलिए उन्होंने शिकायत करने की बजाय चुप्पी साधना सही समझा। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार रात जब विपिन और मानसिक बीमार युवक की मां का थाने में आमना-सामना कराया गया तब इस बात का खुलासा हुआ।डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि विपिन के खिलाफ 2024 में भी छेड़खानी का मामला स्वरूपनगर थाने में दर्ज है। बता दें कि शुक्रवार को श्यामनगर निवासी दंपती ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उनकी मानसिक बीमार बेटी का अश्लील वीडियो फोन पर आने की बात कही थी। जांच की गई तो पता चला कि पुनर्वास में लगे कैमरे में कैद किशोरी और छात्र का अश्लील वीडियो वहीं के पूर्व कर्मचारी विपिन ने अपने मोबाइल में लेकर किशोरी के पिता को भेजा था।