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रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में घुसकर दवा कारोबारी की निर्मम हत्या, सुरक्षा को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST
Pharmaceutical trader brutally murdered inside Ratan Orbit Apartment; residents protest over security concerns
कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की शनिवार देर रात चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया।
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