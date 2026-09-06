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रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में घुसकर दवा कारोबारी की निर्मम हत्या, सुरक्षा को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 10:40 PM IST

कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की शनिवार देर रात चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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