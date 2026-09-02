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कानपुर के गुजैनी मायापुरम में पांडु नदी का तांडव, जलस्तर बढ़ने से 500 घर प्रभावित
कानपुर के गुजैनी स्थित रविदास पुरम क्षेत्र के मायापुरम इलाके में पांडु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से भीषण जलभराव हो गया है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लगभग 500 घर इसकी चपेट में आ गए हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। क्षेत्र में बढ़ते खतरे के बावजूद प्रशासनिक मदद न मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है।
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