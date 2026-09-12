{"_id":"6aa54fb4fd4644924a014f32","slug":"video-news-impact-patchwork-begins-on-cracked-lane-of-mandhana-ganga-barrage-highway-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना गंगा बैराज हाईवे पर दरकी लेन की मरम्मत शुरू, कराया जा रहा पैचवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना गंगा बैराज हाईवे पर दरकी और धंसी लेन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। यश कोठारी चौराहे से ब्लू वर्ल्ड तिराहे की ओर जाने पर हाईवे की लेन काफी दूर तक दरकने के साथ धंस गई थी। अमर उजाला ने सड़क की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए अब क्षतिग्रस्त हिस्से पर पैचवर्क कराया जा रहा है।

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