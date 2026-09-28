{"_id":"6aba903c4ac480170d0db554","slug":"video-mp-ramesh-awasthi-reprimands-officials-and-issues-a-warning-after-seeing-dilapidated-roads-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सांसद रमेश अवस्थी ने जर्जर सड़कें देख अधिकारियों को लगाई फटकार, दी चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांसद रमेश अवस्थी ने सोमवार को चुन्नीगंज से किदवईनगर तक जर्जर सड़कों की हालत देख पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दो टूक कहा कि नवरात्रि तक सड़क हर हाल में दुरुस्त हो जानी चाहिए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने कहा कि बारिश के दौरान निर्माण कार्य प्रभावित होने की बात समझ में आती है, लेकिन अब बारिश थम चुकी है। ऐसे में काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा। जनता को गड्ढों और टूटी सड़कों से राहत दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। जूही डिपो से किदवई नगर थाने तक सड़क की खराब स्थिति पर उन्होंने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी भी दी। कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा अब केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी। वह खुद मौके पर पहुंचकर काम की गुणवत्ता और प्रगति देखेंगे। निरीक्षण में उनके साथ विधायक महेश त्रिवेदी, भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, उपेंद्र शुक्ला, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अनूप मिश्रा, जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण यादव, सहायक अभियंता अमित कुमार आदि मौजूद रहे।

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