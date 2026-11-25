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उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय बुधवार को यहां आए। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सपा और कांग्रेस के गठबन्धन पर निशाना साधा। सपा की पहली सूची जारी होने पर बोले- ये कन्फ्यूज लोग है। इन लोगों ने जातिगत विभाजन कर जमीन तैयार की है। कभी एमवाई के नाम पर, कभी पीडीए के नाम पर वोट मांगें हैं। ये गठबन्धन चलने वाला नहीं है। बीजेपी सबका साथ सबके विकास को लेकर कार्य करती है। दोनों की राजनीति की शैली में अंतर है। अतरौलिया सीट को लेकर सुभासपा और निषाद पार्टी को लेकर दावों पर बोले, आगे सब तय हो जाएगा।

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