{"_id":"6ad35c3a1d2a6b166c0af86e","slug":"video-lakshchandi-mahayajna-to-be-held-in-kanpur-for-50-days-700-brahmins-to-perform-ahutis-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में 50 दिन तक चलेगा लक्षचंडी महायज्ञ, 700 ब्राह्मण करेंगे राष्ट्र कल्याण के लिए आहुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर में 50 दिन तक चलेगा लक्षचंडी महायज्ञ, 700 ब्राह्मण करेंगे राष्ट्र कल्याण के लिए आहुति
कानपुर में महाराजपुर स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंदिर में शनिवार को विशाल पूजन एवं भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। तिरंगा अगरबत्ती परिवार के सिद्धार्थ शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज शामिल हुए। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक शिवाकांत शास्त्री द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने आगामी महायज्ञ की जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर के सरसैया घाट के सामने 16 जनवरी से छह मार्च तक लक्षचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। करीब 50 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में 100 कुंडों में 700 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रहेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।