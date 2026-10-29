{"_id":"6ae31ea680815dfb10084eaf","slug":"video-kanpur-young-couple-both-of-legal-age-observed-the-karwa-chauth-fast-the-woman-fasted-for-her-partner-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में बालिग हुए प्रेमी युगल, प्रेमिका ने रखा करवाचौथ का व्रत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में प्रेम का एक अनूठा मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले परिजनों के विरोध के कारण घर छोड़कर लिव-इन में रहने वाले प्रेमी युगल ने अब बालिग होने पर साथ जीने-मरने का फैसला किया है। करवाचौथ के पावन पर्व पर प्रेमिका द्वारा व्रत रखने की चर्चा पूरे इलाके में है। बालिग होने के बाद प्रेमी ने मंधना पुलिस चौकी में प्रार्थनापत्र देकर सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई है, ताकि वह प्रेमिका को अपने माता-पिता के पास रखकर भविष्य में धूमधाम से शादी कर सके।

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