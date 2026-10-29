यूपी: स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला, ATS के हत्थे चढ़ा अंकित, दूसरे मामले में सूरज भी अरेस्ट

नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में स्कूलों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल की जांच में कानपुर के युवक की भूमिका सामने आई है। यूपी एटीएस ने घाटमपुर के अनोइया गांव निवासी अंकित शंखवार (24) को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह फर्जी पहचान से ईमेल आईडी बनाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र समेत कई देशों में बैठे लोगों को बेचता था। बदले में बिनांस क्रिप्टो वॉलेट के जरिए भुगतान लेता था।

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एटीएस के मुताबिक, उसके लैपटॉप से करीब पांच लाख ईमेल आईडी वाली एक्सेल फाइलें मिली हैं। इनमें वे आईडी भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल स्कूलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम धमाकों की धमकी भेजने में किया गया। एटीएस को सूचना मिली थी किsimenbriones9265@gmail.com से नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं।