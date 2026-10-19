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कानपुर: काली बाड़ी मंदिर के बाहर पड़ी पूजा सामग्री नाली में गिरी

Shikha Pandey

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST







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चकेरी के काली बाड़ी मंदिर के पीछे गेट पर लोग खुले में पूजा सामग्री फूल माला मूर्तियां समेत अन्य सामान ऐसे ही फेक जा रहे हैं। जिस कारण वह नाली में गिर रही है। ... और पढ़ें

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