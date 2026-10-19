फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Case registered against two individuals for fleeing with goods worth ₹17.24 lakh from 18 traders

कानपुर: 18 व्यापारियों से 17.24 लाख का माल लेकर भागने में दो पर रिपोर्ट दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 02:59 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 02:59 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Case registered against two individuals for fleeing with goods worth ₹17.24 lakh from 18 traders
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

एक्सप्रेस रोड स्थित जगदम्बा इंटरप्राइजेज के संचालकों पर 18 व्यापारियों से 17.24 लाख रुपये का माल उधार लेकर भुगतान न करने का आरोप लगा है। व्यापारियों का आरोप है कि माल के बदले चेक दिए गए, लेकिन बैंक में लगाने पर सभी चेक बाउंस हो गए। फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि आरोपी 10 अक्टूबर को दुकान का माल लेकर फरार हो गए। हरबंश मोहाल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन


सिरकी मोहाल निवासी व्यापारी अनित जायसवाल ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि एक्सप्रेस रोड स्थित जगदम्बा इंटरप्राइजेज का संचालन राजेंद्र सिंह और रेखा कर रहे थे। आरोप है कि दोनों ने विभिन्न कंपनियों के सेल्समैन और वितरकों को विश्वास में लेकर उनसे उधार माल लिया। इसके बदले 18 व्यापारिक फर्मों को चेक दिए गए। व्यापारियों ने जब चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद व्यापारियों ने फोन के जरिए आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। हरवंश मोहाल थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed