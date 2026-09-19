{"_id":"6aae59e2706481272e0db32c","slug":"video-kanpur-weather-takes-a-sudden-turn-in-chakeri-heavy-rain-brings-relief-from-the-humidity-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में अचानक बदले मौसम के मिजाज, तेज बारिश ने दिलाई उमस से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: चकेरी में अचानक बदले मौसम के मिजाज, तेज बारिश ने दिलाई उमस से राहत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:16 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:16 PM IST







Link Copied



कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर हुई तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं, दूसरी ओर झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों और प्रमुख रास्तों पर जलभराव होने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

विज्ञापन