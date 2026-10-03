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कानपुर: ख्योरा कछार में जलभराव की समस्या हुई विकराल, पंपिग सेट से निकाला जा रहा पानी

Shikha Pandey

Updated Sat, 03 Oct 2026 04:58 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 04:58 PM IST







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नवाबगंज के ख्योरा कछार में जलभराव की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है।जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से यहां पर प्रशासन ने पंपिंग सेट लगाकर जलभराव का पानी निकालने की व्यवस्था की है। बता दें की ख्योरा कछार की पूरी निचली बस्ती में जलभराव है। जलभराव की वजह से जनजीवन भी प्रभावित है। ... और पढ़ें

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