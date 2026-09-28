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कानपुर: वाल्मीकि आश्रम का फाउंटेन सालों से बंद पड़ा, पत्थर उखड़े, प्रतिमाओं की रंगत उड़ी

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST







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बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम के पास सौंदर्यीकरण के लिए लाखों की लागत से फाउंटेन लगवाया गया था लेकिन देखरेख के अभाव में कई सालों से फाउंटेन खराब पड़ा हुआ है।फाउंटेन के चारों तरफ बनाई गई वाटर रिटेनिंग वाल के पत्थर भी उखड़ गए है और फाउंटेन के अंदर लगी प्रतिमाएं भी बदरंग हो गयी हैं। ... और पढ़ें

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