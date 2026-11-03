कानपुर: श्याम नगर में ट्रांसफार्मर का ढांचा तैयार, केस्को की सुस्ती से नहीं लगा ट्रांसफार्मर

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कानपुर के चकेरी थानांतर्गत श्याम नगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए चबूतरा और लोहे का ढांचा तो लंबे समय से तैयार कर लिया गया है, लेकिन केस्को की अनदेखी के चलते उस पर अब तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। इसके कारण इलाके में लो-वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। बिजली विभाग के सुस्त रवैये से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर रखवाकर आपूर्ति चालू कराने की मांग की है।

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