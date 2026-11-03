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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Atul Tiwari murder case brother in law of a woman involved in the conspiracy has also been arrested

अतुल तिवारी हत्याकांड: पीट-पीटकर की थी हत्या, साजिश में शामिल महिला का देवर भी गिरफ्तार, ससुर की तलाश जारी

Tue, 03 Nov 2026 01:57 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 01:57 PM IST
सार

Kanpur News: साढ़ के गंभीरपुर गांव में महिला के बुलाने पर आधी रात घर पहुंचे अतुल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में शामिल महिला के देवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला, उसके पति और सास को पुलिस सोमवार को ही जेल भेज चुकी है। वहीं, ससुर की तलाश जारी है।

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Kanpur Atul Tiwari murder case brother in law of a woman involved in the conspiracy has also been arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के भीतरगांव में साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में शनिवार आधी रात महिला के बुलाने पर उसके घर पहुंचे युवक की मुंह बांधकर बेरहमी से पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने महिला के देवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे जेल भेज भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

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इससे पहले पुलिस घटना की सूत्रधार महिला रमा अवस्थी उर्फ सुमन, उसके पति विकास अवस्थी और सास बबली अवस्थी को गिरफ्तार कर सोमवार को ही जेल भेज चुकी है। वहीं, घटना में शामिल रहे महिला के ससुर कालिका प्रसाद उर्फ कल्लू अवस्थी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

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आधी रात को अपने घर बुलाया था
मालूम हो कि शनिवार रात गंभीरपुर निवासी रमा अवस्थी उर्फ सुमन ने फोन कर गांव के ही अतुल उर्फ गोपाल तिवारी को आधी रात अपने घर बुलाया था। इसके बाद उसने पति विकास अवस्थी, देवर मोहित अवस्थी, ससुर कल्लू अवस्थी और सास बबली के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। कुछ देर बाद अतुल की मौत हो गई थी। घटना के बाद से गांव में आक्रोश व्याप्त है।

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