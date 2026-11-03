अतुल तिवारी हत्याकांड: पीट-पीटकर की थी हत्या, साजिश में शामिल महिला का देवर भी गिरफ्तार, ससुर की तलाश जारी

कानपुर के भीतरगांव में साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में शनिवार आधी रात महिला के बुलाने पर उसके घर पहुंचे युवक की मुंह बांधकर बेरहमी से पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने महिला के देवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे जेल भेज भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

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इससे पहले पुलिस घटना की सूत्रधार महिला रमा अवस्थी उर्फ सुमन, उसके पति विकास अवस्थी और सास बबली अवस्थी को गिरफ्तार कर सोमवार को ही जेल भेज चुकी है। वहीं, घटना में शामिल रहे महिला के ससुर कालिका प्रसाद उर्फ कल्लू अवस्थी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।