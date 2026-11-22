{"_id":"6b02bf1a5248332ffa08e9f6","slug":"video-kanpur-traffic-congestion-at-barasirohi-vegetable-market-intersection-due-to-arbitrary-behavior-of-drivers-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से बरासिरोही सब्जी मंडी तिराहे पर जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर क्षेत्र के बारासिरोही सब्जी मंडी के पास नया शिवली रोड स्थित तिराहे पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। चालक सड़कों पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर सवारियां बैठाते और उतारते हैं। इससे सड़क से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तिराहे पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने से कई बार जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने यातायात पुलिस से व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

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