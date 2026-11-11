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कानपुर थार हादसा: आरोपी युवती की रिहाई पर पुलिस की सफाई, डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने जारी की बाइट

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:11 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:11 PM IST







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कल्याणपुर थार हादसे के बाद आरोपी युवती को छोड़े जाने पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस लगातार अपना पक्ष रख रही है। एसीपी और एडीसीपी के बाद अब डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बाइट जारी कर पुलिसिया कार्रवाई पर सफाई दी है। ... और पढ़ें

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