कानपुर: किदवई नगर में टेंट कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन का चतुर्थ महाधिवेशन

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कानपुर के किदवई नगर स्थित संस्कार लॉन में टेंट कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चतुर्थ महाधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अधिवेशन के दौरान टेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न संभावनाओं, चुनौतियों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

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