फिजियोथैरेपी की संजीवनी: सर्जरी वाले रोगी को मिल रही नई जिंदगी, अर्ली मोबिलाइजेशन से घटा रिकवरी टाइम, रिपोर्ट

आत्मनिर्भर होकर अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं मरीज

कानपुर में हैलट, कार्डियोलॉजी, जेके कैंसर और सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों और जटिल सर्जरी विशेषकर ब्रेन, कार्डियक (हृदय) और ऑन्कोलॉजी (कैंसर) के बाद मरीजों को पुनः सामान्य जीवन में लौटाने में फिजियोथैरेपी एक वरदान साबित हो रही है। समय पर सही फिजियोथैरेपी मिलने से मरीजों का रिकवरी टाइम घट रहा है, साथ ही वे आत्मनिर्भर होकर अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं।

सांस फूलने और सीने में जकड़न की समस्या

ब्रेन ट्यूमर, हैमरेज या स्ट्रोक की सर्जरी के बाद अक्सर मरीजों में लकवा (पैरालिसिस), संतुलन खोना या मांसपेशियों का कड़ापन देखने को मिलता है। न्यूरो-फिजियोथैरेपी तकनीकों और बैलेंस ट्रेनिंग से मरीज तेजी से चलने-फिरने लगता है। दूसरा बायपास या वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मरीजों में सांस फूलने और सीने में जकड़न की समस्या होती है।