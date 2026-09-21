{"_id":"6ab14e6922489e82960c15f4","slug":"video-kanpur-sub-inspector-from-chakeri-dies-in-a-road-accident-in-lucknow-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी के रहने वाले दरोगा की लखनऊ में सड़क हादसे में मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र के कोयला नगर के रहने वाले दरोगा की लखनऊ के सरोजनी नगर में सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक दरोगा डायल 112 के मुख्यालय लखनऊ में तैनात थे। सोमवार सुबह वह कार से ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी सरोजनी नगर में सड़क किनारे खड़े डंपर में कार पीछे से घुस जाने से हादसा हुआ। शाम को शव लखनऊ से कानपुर लाख गया। जिसके बाद ड्योढ़ी घाट में अंतिम संस्कार किया गया।

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