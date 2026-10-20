कानपुर: कार्डियोलॉजी के नो-पार्किंग जोन में स्ट्रीट वेंडर्स का कब्जा

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कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल के बाहर नो पार्किंग जोन में स्ट्रीट वेंडर्स के कब्जे से आपातकाल के लिए खाली कराई गई जगह का दुरुपयोग हो रहा है। सड़क किनारे ठेले और दुकानें लगने से नो पार्किंग जोन का उद्देश्य ही बेअसर होता नजर आ रहा है।

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