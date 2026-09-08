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कानपुर दक्षिण में दूसरी पुलिया भी क्षतिग्रस्त, हजारों लोगों को हर समय हादसे का डर

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 10:33 AM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 10:33 AM IST







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कानपुर दक्षिण के द्विवेदी नगर से हमीरपुर हाईवे को जोड़ने वाली नाले की पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है। अब उसके बगल में बनी दूसरी पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। दोनों पुलियों के खराब होने से यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। लोग डर-डरकर पुलिया से निकलने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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