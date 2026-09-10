{"_id":"6aa285d84ed0b58a94065783","slug":"video-kanpur-singhpur-surrounded-by-waterlogging-drainage-fails-disease-risk-looms-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जलभराव से घिरा सिंहपुर, पानी निकासी फेल, बीमारियों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर गांव के पीछे की तरफ वाले हिस्से में घरो के पास तक बरसाती पानी भरा हुआ है। यहां जलनिकासी के लिए बन नाला चोक होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। घरों के पास तक बरसात का पानी भरा है, जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं।

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