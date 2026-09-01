{"_id":"6a96a650f75d55302108c43c","slug":"video-kanpur-singhpur-ganga-barrage-link-road-in-disrepair-over-two-dozen-large-potholes-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर-गंगा बैराज संपर्क मार्ग बदहाल, सड़क पर बने दो दर्जन से अधिक बड़े गड्ढे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर कस्बे को मंधना गंगा बैराज से जोड़ने वाली मुख्य संपर्क मार्ग की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। बैराज हाईवे के यश कोठारी चौराहे से सिंहपुर की तरफ बढ़ने पर महज एक ही जगह पर दो दर्जन से अधिक बड़े-बड़े और गहरे गड्ढे बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर जाने से इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हर पल गंभीर दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है।

... और पढ़ें