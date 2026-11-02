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कानपुर: कैंट बोर्ड बैठक में 6.26 करोड़ का बजट हुआ पास

Shikha Pandey

Updated Mon, 02 Nov 2026 09:25 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 09:25 PM IST







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कैंट बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई। इसमें 6.26 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है। इससे सड़कें चमाचम होगी। जबकि पार्कों की हालत भी सुधरेगी। ओपन जिम भी बनेंगे और कैंट एरिया में और सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे। ... और पढ़ें

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