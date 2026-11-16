{"_id":"6afaf6868c820cf067085458","slug":"video-kanpur-road-in-e-block-shyam-nagar-in-a-dilapidated-state-poses-risk-of-accidents-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: श्याम नगर के ई-ब्लॉक में सड़क की हालत जर्जर, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी के श्याम नगर क्षेत्र के ई-ब्लॉक में सड़क की हालत बेहद जर्जर पड़ी हुई है। सड़क जगह-जगह से टूट गई है और गिट्टियां रोड से बाहर आ गई हैं। इससे आने-जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। ई-ब्लॉक की सड़क लंबे समय से खराब है। सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है और जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। गिट्टियां सड़क से बाहर निकलकर किनारों पर फैल गई हैं, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है।

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