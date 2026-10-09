{"_id":"6ac91475f964db7d370ff0e3","slug":"video-kanpur-revolutionary-tatya-topes-dagger-which-shook-the-foundations-of-british-rule-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: क्रांतिकारी तात्या टोपे का खंजर, अंग्रेजी शासन की हिला दी थी नींव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: क्रांतिकारी तात्या टोपे का खंजर, अंग्रेजी शासन की हिला दी थी नींव
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर आज भी लोगों में देशभक्ति का भाव जगाती है।बिठूर संग्रहालय में रखा तात्या टोपे का खंजर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।इस ऐतिहासिक धरोहर को देखकर लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के संघर्ष और बलिदान की यादें ताजा हो जाती हैं।तात्या टोपे ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।उनके साहस,युद्ध कौशल और देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष को आज भी याद किया जाता है।संग्रहालय में रखा उनका खंजर उस दौर के संघर्ष की याद दिलाता है जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। बिठूर की ऐतिहासिक धरती का स्वतंत्रता संग्राम से गहरा नाता रहा है।यहां संग्रहालय में संरक्षित क्रांतिकारियों से जुड़ी धरोहरें नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ ही उनमें देशप्रेम की भावना भी जागृत करती हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।