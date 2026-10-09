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कानपुर: क्रांतिकारी तात्या टोपे का खंजर, अंग्रेजी शासन की हिला दी थी नींव

Fri, 09 Oct 2026 09:51 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:51 PM IST
Kanpur Revolutionary Tatya Topes Dagger Which Shook the Foundations of British Rule
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर आज भी लोगों में देशभक्ति का भाव जगाती है।बिठूर संग्रहालय में रखा तात्या टोपे का खंजर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।इस ऐतिहासिक धरोहर को देखकर लोगों के मन में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के संघर्ष और बलिदान की यादें ताजा हो जाती हैं।तात्या टोपे ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।उनके साहस,युद्ध कौशल और देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष को आज भी याद किया जाता है।संग्रहालय में रखा उनका खंजर उस दौर के संघर्ष की याद दिलाता है जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। बिठूर की ऐतिहासिक धरती का स्वतंत्रता संग्राम से गहरा नाता रहा है।यहां संग्रहालय में संरक्षित क्रांतिकारियों से जुड़ी धरोहरें नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के साथ ही उनमें देशप्रेम की भावना भी जागृत करती हैं।
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