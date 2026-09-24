{"_id":"6ab52027c0be80aa990ee4ed","slug":"video-kanpur-residents-protest-after-enduring-three-months-of-waterlogging-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तीन माह से जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ के वार्ड 96 में पॉयनियर टेनरी के पास पिछले तीन माह से नाला चोक होने से जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों ने गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या का समाधान किये जाने की मांग की। वार्ड 96 जाजमऊ उत्तरी ईदगाह रोड पर पिछले तीन माह से नाला चोक पड़ा है। जिस कारण गंदा पानी भरा रहता है। लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इससे आजिज आकर गुरुवार को जाजमऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अखलास अहमद ने जनता के साथ पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। अखलास अहमद का कहना है कि लोग बीमार हो रहे है। इतनी समस्या होने के बाद भी जिम्मेदारों की कुर्सी नहीं हिल रही। उन्होंने 48 घंटे में काम शुरू नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।

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